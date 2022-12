Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Feuer in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses - Nachbar rettet Mitbewohnerin aus verrauchter Wohnung

Tönisvorst (ots)

Samstag, 17.12.2022, 05.45 Uhr, Willicher Straße, Tönisvorst - St.Tönis

Am Samstagmorgen bemerkte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses einen Brandgeruch im Treppenraum. Er suchte den Brandherd und vermutete ihn hinter der Türe einer Nachbarswohnung. Von dort war auch bereits der Alarmton des Rauchwarnmelders zur hören. Sofort allarmierte er über den Notruf 112 die Feuerwehr und weckte durch starkes Klopfen die Seniorin in der Brandwohnung. Nachdem er sie aus dem giftigen Rauch in Sicherheit gebracht hatte, weckte er die weiteren Bewohner des Hauses. Die zwischenzeitlich eingetroffenen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst gingen sofort zur parallelen Kontrolle aller Wohneinheiten sowie zur Brandbekämpfung vor. Eine weitere Bewohnerin konnte noch in ihrer Wohnung in der 2. Etage angetroffen werden, sie wurde durch die Einsatzkräfte aus dem Haus gerettet. Beide Bewohnerinnen wurden durch die Notfallsanitäter des des Rettungsdienstes untersucht. Ein Transport ins Krankenhaus war jedoch nicht notwendig. Nach den Löschmaßnahmen im Bereich einer Elektro-Unterverteilung wurde das Gebäude noch umfangreich gelüftet und der Polizei für weitere Ermittlungen übergeben. Die Brandwohnung ist gegenwärtig nicht bewohnbar.

Für die 53 ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Löschzüge aus Vorst und St. Tönis war der Einsatz nach rund 70 Minuten beendet.

