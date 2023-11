Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Radfahrer wird im Kreisverkehr von Auto erfasst

Espelkamp (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Radfahrer (29) im Kreisverkehr an der General-Bishop-Straße/Alte Waldstraße ist es in den frühen Morgenstunden des Freitags gekommen. Dabei wurde der Radler leicht verletzt.

Der Mann aus Diepenau war mit seinem Rad gegen 5.45 Uhr auf der Alten Waldstraße in Richtung des Kreisverkehrs unterwegs gewesen. Er beabsichtigte am Ende des gemeinsamen Geh-/Radweges die Fahrbahn auf Höhe der Verkehrsinsel in westlicher Fahrtrichtung zu überqueren. Dabei kam es den Angaben nach zur Kollision mit dem Mercedes eines 35-jährigen Mannes aus Espelkamp, der von der General-Bishop-Straße kommend über den Kreisel nach rechts in die Alte Waldstraße einbiegen wollte. Während der Autofahrer unverletzt blieb, klagte der Diepenauer über leichte Schmerzen. Ein Rettungswagen brachte den Mann aus Niedersachsen vorsorglich zur Abklärung seiner Verletzungen in das Krankenhaus nach Lübbecke.

Das Fahrrad war nicht mehr fahrbereit, am Pkw entstand durch den Aufprall leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell