POL-LB: Besigheim: Trickdieb in Tiefgarage eines Einkaufscenters unterwegs

Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag (19.12.2023) zwischen 08:30 Uhr und 12:30 Uhr auf unbekannte Weise Zutritt zu einem Wohnhaus in der Beihinger Straße in Pleidelsheim. Im Gebäudeinneren durchwühlten die Unbekannten Räume und Mobiliar. Hierbei fiel ihnen ein dreistelliger Bargeldbetrag in die Hände. Ob noch weiter Gegenstände ...

mehr