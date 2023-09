Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zeugen nach Diebstahl von Roller (344-CDM) gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Mit einem Roller der Marke Piaggion haben Kriminelle in der Zeit von Freitag (1.9.) bis Montag (4.9.) im Stadtteil Mörfelden das Weite gesucht. Das Kleinkraftrad wurde gegen 18 Uhr in einer Faltgarage im Grünewaldweg abgestellt. Gegen 23 Uhr am Montag bemerkten Zeugen den Diebstahl des mehrere Hundert Euro teuren, roten Rollers mit dem Versicherungskennzeichen 344-CDM. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang Verdächtiges aufgefallen ist oder die Hinweise zum Verbleib des Zweirades geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06105/4006-0 bei der Polizei in Mörfelden-Walldorf zu melden.

