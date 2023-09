Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Vielbrunn: Kriminelle erbeuten Autoreifen

Wer kann Hinweise geben?

Vielbrunn (ots)

Die Autoreifen mehrerer Fahrzeuge rückten am vergangenen Wochenende ins Visier Krimineller.

Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Diebe zwischen 15:30 Uhr am Freitag (1.9.) und 07.30 Uhr am Montag (4.9.) an insgesamt 6 Wagen, die auf einem Firmengelände im Breitenbrunner Weg parkten, zu schaffen. Sie entwendeten jeweils alle vier Räder und suchten im Anschluss mitsamt dem Diebesgut das Weite. Die Schäden werden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06062 / 953 - 0 beim Kommissariat 21/22 der Polizei in Erbach zu melden.

