POL-KA: (KA) Ettlingen - Zahlreiche Verstöße gegen das Überholverbot auf der BAB 5

Beamte der Verkehrspolizei Karlsruhe überwachten am Donnerstagvormittag das Überholverbot im Baustellenbereich auf der Bundesautobahn 5 zwischen den Anschlussstellen Rastatt Nord und Karlsruhe Süd. Hintergrund der Aktion waren Hinweise von Verkehrsteilnehmern sowie die teils erheblichen Verkehrsunfälle in den vergangenen Tagen. Im Zeitraum von etwa 15 Minuten registrierten und dokumentierten die Beamten 31 Verstöße gegen das Überholverbot, was eine Anzeige zur Folge hat.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe wird auch weiterhin gezielte Kontrollen und Überwachungen des Straßenverkehrs durchführen.

