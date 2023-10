Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Zeugen nach Unfall an Kreuzung gesucht - wer hatte grün

Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw auf der Bundesstraße 3 am Donnerstagabend ist der genaue Unfallhergang bislang unklar, weshalb die Polizei nach möglichen Zeugen sucht.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge befuhr der 44-jährige Fahrer des Lkw gegen 18:30 Uhr von der Landesstraße 605 kommend die B3 in Fahrtrichtung Ettlingen. Der 74-jährige Pkw-Führer hingegen verließ offenbar die Bundesautobahn 5 an der Anschlussstelle Karlsruhe-Süd und hielt an der Kreuzung mit der B3.

Laut eigenen Angaben wartete der Pkw-Führer an der Kreuzung mit der B3 bei Rotlicht als zweites Fahrzeug. Als das Fahrzeug vor ihm losfuhr, fuhr er offenbar ebenfalls an und bog nach rechts in Richtung Ettlingen ab. Im Kreuzungsbereich kam es im Folgenden zu einer Kollision zwischen der Front des Pkws und dem Heck des Lkws. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf rund 8000 Euro geschätzt.

Vor Ort konnte nicht geklärt werden, wer den Verkehrsunfall verursacht hat, sodass die Verkehrspolizei nun Zeugen sucht, die insbesondere zu der Frage der Ampelschaltung zu diesem Zeitpunkt Auskunft geben können. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 944840 mit der Verkehrspolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

