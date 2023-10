Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Autofahrerin missachtet Vorfahrt - Motorradfahrer schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Schwere Verletzungen erlitt am Donnerstagnachmittag ein 61-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall in Eggenstein-Leopoldshafen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr eine 73-jährige Autofahrerin gegen 16:50 Uhr auf der Bundesstraße 36 in Fahrtrichtung Mannheim und verließ diese bei der Abfahrt Eggenstein. An der Einmündung zur Landesstraße 604 wollte die Seniorin links abbiegen und übersah offenbar ein aus Fahrtrichtung Waldstadt kommendes Motorrad. Bei der Kollision erlitt der 61-Jährige Motorradfahrer schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 6000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Abfahrt Eggenstein der B36 und die L604 zwischen der Theodor-Heuss-Allee und Eggenstein-Leopoldshafen voll gesperrt.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

