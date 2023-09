POL-WOB: Zwei Verkehrsunfälle, zwei Schwerverletzte innerhalb einer Stunde

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Willy-Brandt-Platz 15.09.2023, 04.05 Uhr Wolfsburg, Porschestraße 17.09.2023, 01.30 Uhr - 10.00 Uhr Die Polizei verzeichnete zwei Einbrüche in Gastronomiebetriebe am zurückliegenden Wochenende. Dabei entstand ein Schaden der sich nach ersten Schätzungen auf 1.000 Euro beläuft. Am Freitagmorgen gegen 04.05 Uhr zerstörten Unbekannte mit brachialer Gewalt die Fensterscheibe eines Lokals in ...

mehr