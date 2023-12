Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Unbekannter bestiehlt Senior mit perfidem Trick

Ludwigsburg (ots)

Ein 87 Jahre alter Mann wurde am Dienstag (19.12.2023) gegen 13.35 Uhr in der Römerstraße in Eltingen Opfer eines Trickdiebes. Der Senior wartete in seinem Auto auf dem Parkdeck eines Einkaufsmarkts auf seine Ehefrau, als ihn ein Unbekannter über das geöffnete Beifahrerfenster ansprach. Der Unbekannte bat um einen Geldwechsel. Der Senior sollte eine 1-Euro-Münze in zwei 50-Cent-Stücke tauschen. Dem wollte der 87-Jährige nachkommen. Als er die benötigten Münzen nicht fand, durfte der Täter selbst im Geldbeutel des Mannes nachsehen. Schließlich kam die Ehefrau des Mannes hinzu, worauf sich der Unbekannte davonmachte. Direkt danach stellte der 87-Jährige fest, dass das Scheingeld aus seinem Geldbeutel fehlte. Der Täter wurde als etwa 35 Jahre alt beschrieben und wurde als südländischer Typ beschrieben. Er hat dunkles, gelocktes Haar und ein auffallend dickliches Gesicht. Bekleidet war der Unbekannte mit einer dunklen Hose und einer khakifarbenen Jacke. Zeugen und gegebenenfalls weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 07152 605-0 oder E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Leonberg zu melden.

