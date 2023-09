POL-HAM: Einbruch in Restaurant

Hamm-Mitte (ots) - Zwei Unbekannte haben am Sonntag, 24. September, gegen 23.20 Uhr versucht, in einen Kiosk an der Ostenallee einzubrechen. Einer der beiden Tatverdächtigen versuchte zunächst, die Rollade des Kiosks hochzuschieben, was jedoch misslang. Der andere Unbekannte trat anschließend gegen eine Tür, die dadurch jedoch auch nicht geöffnet werden konnte. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. ...

mehr