Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Erneut versuchter Einbruch in Kiosk - Zeugen gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Zwei Unbekannte haben am Sonntag, 24. September, gegen 23.20 Uhr versucht, in einen Kiosk an der Ostenallee einzubrechen.

Einer der beiden Tatverdächtigen versuchte zunächst, die Rollade des Kiosks hochzuschieben, was jedoch misslang. Der andere Unbekannte trat anschließend gegen eine Tür, die dadurch jedoch auch nicht geöffnet werden konnte.

Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Aufgrund von Videoaufzeichnungen können die beiden Tatverdächtigen wie folgt beschrieben werden: Einer der beiden trug eine schwarze Basecap, eine Trainingsjacke mit Streifen an den Ärmeln und eine helle Jogginghose. Der zweite war mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift, einer schwarzen Hose und schwarzen Handschuhen bekleidet. Beide waren vermummt.

Hinweise zu den Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916 0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell