Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Brand in Dachgeschosswohnung

Ludwigsburg (ots)

Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte am Dienstag (19.12.2023) gegen 22.50 Uhr in den Erlenweg in Rutesheim aus. In einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses war ein Brand ausgebrochen, den die 58-jährige Bewohnerin bei ihrer Rückkehr nachhause entdeckt hatte. Die Frau hatte zunächst selbst versucht das Feuer zu löschen, wobei ihr ein Nachbar noch zur Hilfe eilte. Letztlich verließen die beiden die Wohnung und alarmierten die Feuerwehr. Die 58-Jährige erlitt vermutlich eine Rauchgasvergiftung und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Mutmaßlich dürfte ein Akku einer mobilen Solaranlage, der sich im Esszimmer der Wohnung befand, aus unbekannter Ursache Feuer gefangen haben. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die betreffende Wohnung ist bis auf weiteres insbesondere aufgrund der starken Verrußung nicht bewohnbar. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell