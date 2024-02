Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240222-1: Polizei stoppte zwei Autofahrer in Brühl und Bergheim - Anzeige

Rhein-Erft-Kreis (ots)

16-Jähriger fuhr mit Transporter

Polizisten haben in Brühl und Bergheim zwei Autofahrer gestoppt, die ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs waren. In Bergheim steuerte am Mittwochmorgen (21. Februar) ein 41-Jähriger einen Passat ohne Fahrerlaubnis, in Brühl kontrollierten Beamte am Donnerstag (22. Februar) einen 16-Jährigen in einem Transporter.

Polizisten stoppten am Mittwoch gegen 10 Uhr auf der Lechenicher Straße den 41-Jährigen in seinem VW. Laut ersten Ermittlungen war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Den Polizeibeamten fielen sofort eine verzögerte Pupillenreaktion, gerötete Bindehäute und Alkoholgeruch in der Atemluft auf. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest zeigte ein positives Ergebnis auf Amphetamine. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Ein Arzt entnahm auf Anordnung der Polizisten in einem Krankenhaus eine Blutprobe.

In der Nacht zu Donnerstag stoppten Polizisten gegen 3 Uhr einen 16-Jährigen in einem VW Transporter. Er kam den Uniformierten im Bereich der Von-Wied-Straße entgegen. Sie gaben Anhaltezeichen mit Leuchtschrift und Blaulicht. Der Jugendliche steuerte den Transporter am Streifenwagen vorbei über den Gehweg und überquerte die Theodor-Heuss-Straße bei einer Rotlicht zeigenden Ampel. Er stoppte den Lieferwagen wenig später. Er war noch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Polizisten übergaben den nunmehr Beschuldigten zu Hause an seine Erziehungsberechtigten.

Die Polizisten fertigten in beiden Fällen Strafanzeigen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der 41-Jährige muss sich zudem wegen des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln verantworten. Weitere Anzeigen ergingen gegen die Fahrzeughalter. Diese stehen im Verdacht ihr Fahrzeug überlassen zu haben, obwohl die Fahrzeugführer jeweils nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sind. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell