POL-NB: Zwei Festnahmen nach Raubstraftaten in Waren

Neubrandenburg (ots) - Die Ermittlungen in Bezug auf den gestrigen Rettungseinsatz an einer Gesamtschule in der Neubrandenburger Südstadt dauern weiter an. Bereits am gestrigen Nachmittag wurden die Oberbekleidungsstücke der drei Kinder, die auf Grund ihrer Atemwegsbeschwerden ins Klinikum gebracht wurden, sichergestellt. Den Rettungskräften ist der starke Geruch ...

mehr