Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Brake: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang in Lemwerder

Delmenhorst (ots)

Lemwerder - In der Nacht des 12.11.2023, gegen 02:45 Uhr, kommt es in Lemwerder an der Delmenhorster Straße zu einem Verkehrsunfall mit schwerwiegenden Folgen. Der 20-jährige Fahrer des Pkw aus Delmenhorst befährt mit einem Pkw (VW) die Delmenhorster Straße. Nach derzeitigem Stand der Ermittlung fährt der Unfallbeteiligte mit nicht angepasster Geschwindigkeit und verliert die Kontrolle über sein Kraftfahrzeug. Hierdurch prallt er zunächst gegen einen Bordstein und kommt darauf folgend nach links von der Fahrbahn ab. Zuletzt kommt es zu einer Kollision mit einem am Straßenrand befindlichen Baum, wo der Pkw zum Stehen kommt. Der Unfallbeteiligte wird durch den Aufprall in dem Pkw eingeklemmt und ist beim Eintreffen der Ersthelfer bereits nicht mehr ansprechbar. Durch die hinzugezogene Freiwillige Feuerwehr kann eine Bergung der Person aus dem Fahrzeug durchgeführt werden. Anschließend durch Rettungskräfte eingeleitete Reanimationsmaßnahmen bleiben vergeblich. Der 20-jährige verstirbt noch am Einsatzort. Der Ort des Verkehrsunfalls wird für mehrere Stunden gesperrt, damit die polizeilichen Einsatzkräfte eine detaillierte Spurensuche und -sicherung durchführen können. Der verunfallte Pkw wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg beschlagnahmt. Die Ermittlungen zu der genauen Unfallursache werden aufgenommen. Ein Ergebnis steht noch aus.

