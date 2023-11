Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Einbruch in Apotheke +++ Diebstahl eines Wohnmobils

Einbruch in Apotheke

Hude - In der Nacht vom 09.11.23 auf den 10.11.23, kommt es in Hude in der Parkstraße zu einem Einbruch. Unbekannte Täter flexen im rückwärtigen Bereich das Schutzgitter eines Fensters ab. Anschließen verschaffen sie sich durch Aufbrechen Zugang zum Inneren. Dort durchsuchen sie alle Räume und entwenden eine kleinere Menge Bargeld. Zu weiterem Diebesgut können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Der Sachschaden beträgt ca. 1.800,- Euro.

Diebstahl eines Wohnmobils

Wildeshausen - In der Nacht vom 09.11.23 auf den 10.11.23, wird in Wildeshausen von einem Firmengelände "Am Stockenkamp" ein Wohnmobil entwendet. Zudem gelangen die Täter hier auch auf bislang unbekannte Weise in das dortige Firmengebäude. Aus diesem werden dann u.a. zahlreiche Werkzeuge gestohlen. Zum genauen Diebesgut und der Höhe der Schadenssumme können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

