Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Brake: Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss in Lemwerder und Berne

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Lemwerder - In den frühen Morgenstunden des 11.11.2023 kommt es gegen 04:40 Uhr auf der Hauptstraße in Lemwerder zu einem Verkehrsunfall. Der allein am Verkehrsunfall beteiligte 26-jährige Bremer befährt mit einem Kleintransporter die L 875 in Richtung Altenesch. Hierbei kommt er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, prallt gegen zwei Verkehrszeichen und im Anschluss gegen einen Baum. Der Beteiligte kann sich eigenständig aus dem Fahrzeug retten. Vor Ort stellen die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass er offensichtlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht. Es können bei ihm 1,65 Promille Atemakohol festgestellt werden. Daher wird gegen den bis dato unverletzten Beteiligten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt. Zur Sicherung des Strafverfahrens wird ihm eine Blutprobe entnommen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Berne - Am 10.11.2023, um 18:18 Uhr, kommt es zu einem Verkehrsunfall auf der Motzener Straße, Ecke Harmenhauser Straße in Berne. Der 55-jährige Braker muss mit seinem Pkw VW verkehrsbedingt an der Lichtzeichenanlage genannter Kreuzung anhalten. Der alkoholisierte 38-jährige Pkw-Fahrer aus Ganderkesee nimmt dies nicht wahr und fährt mit seinem BMW auf den stehenden Pkw auf. Hierdurch kommt es lediglich zu leichten Schäden an beiden Pkw. Bei der Überprüfung der beteiligten Ganderkeseers, kann bei diesem durch die eingesetzten Polizeibeamten eine Alkoholisierung in Höhe von 1,63 Promille (Atemalkohol) festgestellt werden. Daher wird gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt. Zur Sicherung des Strafverfahrens wird ihm eine Blutprobe entnommen.

