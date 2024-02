Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240221-2: Zwei Autofahrer nach Zusammenstoß schwer verletzt - Krankenhaus

Pulheim (ots)

Unfallstelle bis circa 21.15 Uhr gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend (20. Februar) sind in Pulheim-Brauweiler eine Autofahrerin (50) und ein Autofahrer (54) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in eine Klinik und den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Polizisten leiteten den Verkehr während der Arbeiten am Unfallort um.

Laut ersten Erkenntnissen soll die 50-Jährige gegen 18.15 Uhr mit ihrem BMW an einer Rotlicht zeigenden Ampel auf der Landesstraße (L) 213 gestanden haben. Sie sei von Köln in Fahrtrichtung Brauweiler unterwegs gewesen. Der 54-Jährige sei zeitgleich mit seinem Peugeot auf der L 183 aus Pulheim in Richtung Frechen gefahren. Laut Zeugenangaben soll die Autofahrerin aus bislang ungeklärtem Grund in den Kreuzungsbereich der L 183 und L 213 gefahren sein. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmenden. Zeugen alarmierten Polizei und Rettungskräfte und leisteten umgehend Erste Hilfe.

Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf. Für die Zeit der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme sperrten die Einsatzkräfte die Mathildenstraße, die L 183 in Richtung Frechen und die L 213 in Fahrtrichtung Mathildenstraße. Mitarbeiter eines Transportunternehmens schleppten die Unfallfahrzeuge ab. Die Ermittlungen haben die Beamten des Verkehrskommissariats bereits aufgenommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell