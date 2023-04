POL-PDNR: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

NiedeRbreitbach (ots) - Am Sonntagmorgen ereignete sich um 07:40 Uhr in der Jakobus-Wirth-Straße (Landesstraße 255) in Niederbreitbach eine Verkehrsunfallflucht. Der / die Unfallverursacherin fuhr in Fahrtrichtung Neuwied an einem geparkten PKW auf der Fahrbahn links vorbei, ohne die entgegenkommenden Fahrzeuge durchfahren zu lassen. Um eine Frontalkollission zu verhindern, musste die entgegenkommende PKW Fahrerin stark abbremsen. Hierdurch kam es zu einem Auffahrunfall ...

mehr