Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Kennzeichendiebstahl

Unbekannte Täter entwendeten am Samstag, den 08.07.2023, in der Zeit von 12:00 Uhr - 19:00 Uhr, die beiden Kennzeichen eines an der Glaßdorfer Straße 6 in 26219 Bösel abgestellten PKWs. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel gerne unter 04494 922 620 entgegen.

Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, den 08.07.2023, gegen 05:44 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen PKW an der Straße "Grüner Hof" in 26169 Friesoythe. Die 24-jährige Fahrzeugführerin aus Friesoythe konnte nicht die erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Friesoythe - Fahren unter Einfluss von Alkohol

Am Samstag, den 08.07.2023, gegen 23:20 Uhr, wurde der Führer eines Motorrades an der Kirchstraße in 26169 Friesoythe einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 41-jährige Fahrzeugführer aus Friesoythe unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheins. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Saterland - Fahren unter Einfluss von Alkohol

Am Sonntag, den 09.07.2023, gegen 02:35 Uhr, wurde ein 43-jähriger Führer eines PKWs auf der Hauptstraße im Saterland, Ortsteil Fermesand, durch eine Streifenwagenbesatzung kontrolliert. Es entstand der Verdacht einer Beeinflussung durch Alkohol. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,88 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell