Cloppenburg/Vechta (ots) - Die 58-jährige Frau, die seit Montag, dem 03. Juli, in Ahlhorn vermisst wurde, konnte am heutigen Tage, gegen 13:45 Uhr mithilfe von Mantrailern gefunden werden. Sie wurde in einem Kornfeld am Triftweg in Ahlhorn angetroffen. Dem Anschein nach äußerlich unverletzt wurde sie vorsorglich ...

