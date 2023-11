Polizei Düren

POL-DN: Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Düren (ots)

Am frühen Freitagnachmittag kam es auf der Schoellerstraße, im Teilstück zwischen den Einmündungen Roonstraße und Meiringplatz, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Pedelec-Fahrer. Der Autofahrer, ein 25-Jähriger aus Eschweiler, fuhr gegen 13:40 Uhr mit seinem Wagen auf der Schoellerstraße in Richtung Autobahn, als der 36-jährige Zweiradfahrer aus Düren, von rechts kommend, plötzlich vom Geh-/Radweg auf die Fahrbahn fuhr. Der Zusammenstoß war trotz Bremsung des Autofahrers nicht mehr zu verhindern. Der Pedelec-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt, zunächst durch den Rettungsdienst am Unfallort erstversorgt, dann aber zur stationären Aufnahme in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Führer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Mehrere Zeugen waren vor Ort.

Die Unfallermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell