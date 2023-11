Polizei Düren

POL-DN: Kioskbesitzerin überrascht Täter auf frischer Tat

Düren (ots)

In der Nacht zu Samstag wurden Anwohner der Zollhausstraße in Birkesdorf sowie die Geschädigte durch einen lauten Knall im dem dortigen Kiosk aus dem Schlaf gerissen. Als die Geschädigte den Ladenraum betrat, kam ihr eine dunkel gekleidete, ihr unbekannte männliche Person, die augenscheinlich eine Art Waffe in der Hand hielt, entgegen. Nachdem die Inhaberin des Kiosks laut aufschrie, flüchtet der Täter gemeinsam mit einer anderen Person fußläufig in Richtung Josef-Vosen-Park. Die Täter konnten zunächst nicht mehr von der hinzu gerufenen Polizei gestellt werden. Eine Spurensuche und -sicherung wurde veranlasst. Offenbar waren die Täter durch ein eingeschlagenes Fenster in den Kiosk gelangt. Um sachdienliche Hinweise an die hiesige Polizeidienststelle wird gebeten.

