POL-DN: Containeraufbrüche im Neubaugebiet - Verdächtiger PKW aufgefallen

Vettweiß (ots)

Vettweiß-Jakobwüllesheim - Werkzeuge erbeuteten bislang unbekannte Täter beim Aufbruch zweier Baucontainer. Ein Hinweis deutet möglicherweise auf ein mit der Tat in Verbindung stehendes Fahrzeug hin.

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, den 22.11.2023, 18:00 Uhr und Donnerstag, 23.11.2023, 08:00 Uhr wurden durch einen oder mehrere unbekannte Täter zwei angemietete Baucontainer in einem Neubaugebiet in der Ortslage Jakobwüllesheim aufgebrochen. Möglicherweise steht der Fahrer eines dunklen Kleinbusses mit der Tat in Verbindung. Das Fahrzeug, mit einer Ortskennung aus Mettmann, soll in verdächtiger Art und Weise einige Tage zuvor im betroffenen Bereich geführt worden sein.

Die Polizei bittet somit sowohl grundsätzlich um sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Taten, als auch speziell zu Hinweisen auf den verdächtigen Kleinbus und dessen Fahrer. Wer entsprechende aufhellende Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0242-949-642 in Verbindung zu setzen.

