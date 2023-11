Polizei Düren

POL-DN: Mehrere Fahrzeuge in Birkesdorf aufgebrochen

Düren (ots)

Unbekannte haben in zwischen Dienstag (21.11.2023) und Mittwoch (22.11.20223) in Birkesdorf mehrere Fahrzeuge aufgebrochen. In Birkesdorf wurden zwischen Dienstag und Mittwoch insgesamt acht Fahrzeuge aufgebrochen. Die Fahrzeuge waren auf der Neuen Jülicher Straße, der Nordstraße, der Straße "Draemannsmühle" und dem Parkplatz der Festhalle Birkesdorf geparkt. Der oder die Täter schlugen an den Fahrzeugen jeweils die Seitenscheiben ein und entwendeten unter anderem Bargeld, eine Handtasche und Bekleidung. Genauer Umfang und Wert der Beute ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die in den genannten Bereichen etwas beobachtet haben, werden gebeten sich an die Leitstelle der Polizei zu wenden: 02421 949-6425. Die Polizei Düren warnt eindringlich davor, Wertsachen im Fahrzeug zurück zu lassen. Selbst noch so unscheinbare Dinge können einen Tatanreiz geben. Autoaufbrecher haben es besonders leicht, wenn sie Mobiltelefone, Handtaschen oder andere Gegenstände von Wert offen sichtbar vorfinden. Denken Sie immer daran: Gelegenheit macht Diebe!

