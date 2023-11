POL-DN: Zwei Einbrüche in benachbarte Einfamilienhäuser

Düren (ots) - In der Nacht von Sonntag (20.11.2023) auf Montag wurde in der Scharnhorststraße in Düren ein Pkw entwendet. Die Polizei sucht nach Zeugen. Der Wagen, ein blauer BMW X3, wurde am 19.11.2023 gegen 20:00 Uhr auf der Scharnhorststraße, Höhe Ecke Brückenstraße, abgestellt. Am nächsten Tag um 12:00 Uhr fehlte das Auto, das zum Zeitpunkt des Diebstahls das amtliche Kennzeichen MON-LS213 trug. Die Polizei nimmt Hinweise zur Tat oder den Tätern unter der 02421 ...

