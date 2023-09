Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Räuberischer Diebstahl in Drogeriemarkt - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Als ein 35 Jahre alter Mann am Mittwoch (13.09.2023) gegen 15.00 Uhr gemeinsam mit einer 45-Jährigen versuchte, in einem Drogeriemarkt Im Langen Feld in Murr Parfums zu entwenden, wurde dieses Vorhaben von einer 40 Jahre alten Angestellten beobachtet. Die 40-Jährige sprach die beiden an und bekam Unterstützung von einem noch unbekannten Mann, der den 35-Jährigen versuchte festzuhalten. Während sich die 45-Jährige widerstandslos festnehmen ließ, riss sich der Tatverdächtige los und flüchtete mitsamt dem Diebesgut im Wert von knapp 40 Euro. Er konnte später von der Polizei an seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sowohl der 35-Jährige als auch seine 45 Jahre alte Komplizin wieder auf freien Fuß entlassen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht den genannten Mann, der versuchte, den Tatverdächtigen an der Flucht zu hindern. Er soll zwischen 60 und 70 Jahre alt, schlank und mit einer beigen Jacke bekleidet gewesen sein. Hinweise werden unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegen genommen.

