Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Deckenpfronn: 64-jähriger Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 64 Jahre alter Mountainbikefahrer, der am Mittwoch (13.09.2023) gegen 08.20 Uhr im Kreuzungsbereich des Inselwegs und der Frontalstraße in einen Unfall verwickelt war. Der Mann befuhr die abschüssig verlaufende Straße "Am Berg" in Richtung der Kreuzung mit dem Inselweg und der Frontalstraße. Währenddessen war eine 45 Jahre alte Renault-Lenkerin in der Frontalstraße unterwegs. Vermutlich erschrak der Zweiradfahrer, als er die von links kommende PKW-Lenkerin bemerkte und bremste so stark ab, dass er über das Fahrrad katapultiert wurde und vor den stehenden Renault stürzte. Der Mann, der keinen Helm trug, musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

