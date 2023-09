POL-LB: Weil im Schönbuch: Unbekannte berauben 19-Jährigen

Ludwigsburg (ots) - Wegen sexueller Belästigung ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg gegen einen noch unbekannten Täter, der am Dienstag (12.09.2023) gegen 11.00 Uhr in der Wolboldstraße in Sindelfingen eine 38 Jahre alte Frau begrapschte. Die Frau war zu Fuß unterwegs, als sich der Täter von hinten näherte und ihr kräftig an das Gesäß griff. Während dessen sprach er sein Opfer an und ...

