Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unbekannter belästigt 38-Jährige sexuell

Ludwigsburg (ots)

Wegen sexueller Belästigung ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg gegen einen noch unbekannten Täter, der am Dienstag (12.09.2023) gegen 11.00 Uhr in der Wolboldstraße in Sindelfingen eine 38 Jahre alte Frau begrapschte. Die Frau war zu Fuß unterwegs, als sich der Täter von hinten näherte und ihr kräftig an das Gesäß griff. Während dessen sprach er sein Opfer an und hielt sie am Arm fest. Die Frau riss sich los und schrie den Mann an, dass sie in Ruhe gelassen werden möchte. Als ein grauer PKW, besetzt mit einem älteren Mann und einer ebenfalls älteren Beifahrerin, an der Straße anhielt, ergriff der Täter die Flucht. Der Mann rannte in Richtung des Klostersees. Er ist etwa Anfang 30 Jahre alt, zwischen 175 und 180 cm groß, dünn und hat braune, kurze Haare. Er trug eine graue Jogginghose, eine weißes T-Shirt und hatte eine graue Joggingjacke über die Schultern gelegt. Darüber hinaus war er mit Badeschlappen bekleidet. Die Kriminalpolizei, Tel. 0800 1100 225 oder E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de, bittet Zeugen und insbesondere die Insassen des PKW sich zu melden.

