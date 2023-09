Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Brandstiftung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr Ludwigsburg rückte am Montag (11.09.2023) in den Ludwigsburger Stadtteil Poppenweiler aus, nachdem gegen 22.25 Uhr eine Rauchentwicklung im Bereich des Lembergwegs gemeldet worden war. Vor Ort stellte sich heraus, dass bislang unbekannte Täter mutmaßlich an mehreren Stellen im Bereich einer Gartenhütte Feuer gelegt hatten, das sich jedoch bis zum Eintreffen der Feuerwehr nicht weiter ausgebreitet hatte. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 der per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell