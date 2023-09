Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Unfallflucht in der Leonberger Straße

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag (10.09.2023) 19.00 Uhr und Dienstag (12.09.2023) 16.30 Uhr verübte ein noch unbekannter Täter in der Leonberger Straße in Eltingen eine Unfallflucht. Mutmaßlich streifte der Unbekannte beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten Audi und hinterließ einen Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Beim Verursacherfahrzeug dürfte es sich um ein blaues Fahrzeug gehandelt haben, da am Audi blaue Lackantragungen zurückblieben. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07152 605-0 oder E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

