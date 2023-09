Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: 17-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen, die am Dienstag (12.09.2023) kurz vor 06.00 Uhr auf der Landesstraße 1177 zwischen Heimerdingen und Hirschlanden einen Unfall beobachtet haben. Ein 34-jähriger Mitsubishi-Lenker, der die Ritterstraße aus Richtung Schöckingen kommend befuhr, wollte an deren Ende auf die L 1177 in Richtung Hirschlanden abbiegen. Mutmaßlich übersah er hierbei einen 17 Jahre alten Yamaha-Fahrer, der aus Richtung Hirschlanden heranfuhr. Der Jugendliche bremste hierauf vermutlich stark ab, was letztlich wohl zum Sturz führte. Gemeinsam mit seinem Motorrad rutschte er über die Fahrbahn und kollidierte dann mit dem Mitsubishi. Der 17-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde der ankommende Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Zeugen wenden sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de an die Polizei.

