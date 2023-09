Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen-Hirschlanden: 30-jähriger muss die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen

Ludwigsburg (ots)

Ein 30 Jahre alter Mann musste die Nacht zum Dienstag (12.09.2023) in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Ditzingen verbringen, nachdem er zuvor im Innenstadtbereich von Hirschlanden einem Platzverweis der eingesetzten Beamten nicht Folge leistete. Zuvor gingen mehrere Meldungen bei der Polizei ein, dass ein Mann im Innenstadtbereich Passanten anpöbeln würden. Zudem habe der sichtlich alkoholisierte Mann einen Igel bei sich, den er anzünden wolle. Alarmierte Einsatzkräfte stellten den 30-Jährigen im Bereich einer Sporthalle fest und erteilten diesem zunächst einen Platzverweis. Ebenso fanden sie einen auf dem Boden liegenden und eingerollten Igel vor, den die Beamten während der Einsatzmaßnahmen an sich nahmen. Nachdem der 30-jährige Aggressor dem ausgesprochenen Platzverweis nicht nach kam und weiterhin Passanten anpöbelte, wurde er durch die Einsatzkräfte in Gewahrsam genommen. Der Igel wurde zu weiteren Untersuchungen einem Tierarzt gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell