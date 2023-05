Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Weiterer Untersuchungshaftbefehl nach intensiven Ermittlungen: Polizei nimmt erneut Betäubungsmittelhändler fest #polsiwi

Siegen (ots)

Bereits Anfang Mai ist es zu zwei Festnahmen von Drogendealern in der Siegener Innenstadt gekommen. Monatelange, intensive Ermittlungen im Rahmen des Projekts "Sichere Innenstadt" führten zu zwei Untersuchungshaftbefehlen von zwei 21- und 26- jährigen Männern. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/5505734

Die Ermittlungsgruppe konzentrierte sich bei ihren Maßnahmen allerdings nicht nur auf die Dealer, die in der Innenstadt die Drogen verkauften. Intensive und lang andauernde Recherchen führten dazu, dass ein 25-Jähriger als "Hintermann" identifiziert werden konnte. Er versorgte die Händler mit den Drogen, die letztendlich in der Innenstadt verkauft wurden.

Am Dienstagnachmittag (16.05.2023) vollstreckten Mitglieder der Ermittlungsgruppe einen zuvor erwirkten Durchsuchungsbeschluss in der Daimlerstraße in Siegen. In der Wohnung des 25-Jährigen fanden die Polizisten neben Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, die verkaufsfertig abgepackt waren, auch eine vierstellige Summe an Bargeld. Die Beamten stellten die Drogen und das Bargeld sicher. Den jungen Mann nahmen sie wegen des Verdachts des illegalen Handels in nicht geringer Menge von Cannabis vorläufig fest. Sie brachten ihn zur Polizeiwache nach Siegen. Ein Haftrichter ordnete am nächsten Tag die Untersuchungshaft an, woraufhin er in eine JVA gebrachte wurde.

Auch dieser weitere Erfolg beendet nicht die Arbeit der Ermittlungsgruppe. Bereits am heutigen Abend (19.05.2023) findet zwischen 16:00 Uhr und 24:00 Uhr ein weiterer gemeinsamer Einsatz mit der Bundespolizei und dem Ordnungsamt der Stadt Siegen statt, um das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger weiter zu stärken.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell