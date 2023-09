Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Uerdingen: Halskette von Seniorin geraubt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Montagvormittag (4. September 2023) wurde eine 80-jährige Krefelderin auf der Oberstraße von zwei jungen Frauen angesprochen. Diese fragten die Seniorin, ob sie Geld wechseln könne. Als sie dies verneinte, folgten ihr die Frauen bis zur Düsseldorfer Straße bis kurz vor die Einmündung der Mündelheimer Straße und fragten sie erneut nach Wechselgeld. Eine der Frauen versuchte noch sie zu umarmen und rempelte sie dabei an. Die andere Frau riss der Seniorin dann die Goldkette vom Hals. Beide flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Die Krefelderin beschrieb die Frauen als ca. 20 Jahre alt und ca. 1,70 Meter groß. Sie hatten beide ein osteuropäisches Erscheinungsbild, sprachen gebrochenes Deutsch und hatten lange, zu einem Zopf gebundene, dunkle Haare. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02151 6340 oder per Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (216)

