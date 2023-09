POL-KR: Neue Kolleginnen und Kollegen für die Polizei

Krefeld (ots) - Ein 46-Jähriger hat auf der Hansastraße in Krefeld den Lieferwagen eines Paketdienstes entwendet - die Polizei konnte ihn in Moers stellen. Am Mittwoch (30. August 2023) gegen 17:45 Uhr setzte er sich hinter das Steuer des Autos, während der Fahrer gerade Post auslieferte. Als der Paketbote zurückkam, fuhr der 46-Jährige davon. Dank des im ...

mehr