Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Randalierer beschädigt Fensterscheibe

Leinefelde (ots)

Zu einem Schaden an dem Gebäude einer Wohnungsbaugesellschaft kam es in den frühen Morgenstunden des Freitags in der Bachstraße. Gegen 00.20 Uhr durchschlug ein derzeit noch unbekannter Täter vermutlich mit einer Glasflasche das Hausflurfenster eines Mehrfamilienhauses. Durch den dabei entstandenen Lärm wurden die Bewohner aus dem Schlaf gerissen. Diese informierten daraufhin die Polizei. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell