LPI-NDH: Streit um Hosen eskaliert

Nordhausen (ots) - Eine 29-Jährige parkte am Mittwoch, den 14.09.2022, in der Zeit von 14.40 bis ca. 15 Uhr ihren schwarzen VW Golf am rechten Fahrbahnrand der Wilhelm-Nebelung-Straße in Fahrtrichtung Wallrothstraße. Ein Zeuge beobachtete, wie ein unbekannter Pkw an dem Golf vorbeifuhr und diesen beschädigte. Anschließend soll das Fahrzeug weitergefahren sein, ohne dass der Fahrzeugführer den ihm obliegenden ...

