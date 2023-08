POL-PDNR: Pkw zerkratzt

Linz am Rhein (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Montagmorgen kam es zu einer Sachbeschädigung auf der öffentlichen Toilettenanlage im Parkhaus Am Grabentor. Unbekannte Täter beschädigten und entzündeten einen Papierhalter. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: 02644-943-0 ...

