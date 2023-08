Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unterschlagung einer Geldbörse

Täter konnte ermittelt und die Geldbörse wieder an Eigentümer übergeben werden

Betzdorf (ots)

Nachdem ein 69jähriger Mann seine Geldbörse am Abend des 18.08.2023 in einem Drogeriemarkt in Betzdorf an der Kasse vergessen hatte und diese durch einen weiteren, zunächst unbekannten Kunden unberechtigt an sich genommen und unterschlagen wurde, konnte die Tat schnell geklärt werden. Der bereits amtsbekannte, 33jährige Täter wurde bei Tatausführung videografiert und im Nachgang durch Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf eindeutig identifiziert. Ein durch das Amtsgericht erlassener Wohnungsdurchsuchungsbeschluss wurde bei ihm am 23.08.2023 vollstreckt. Der Mann räumte die Tat im Rahmen der Durchsuchung ein, er habe die Geldbörse nach Entnahme des Bargeldes in einem Gebüsch entsorgt, dort konnte sie im Nachgang auch aufgefunden werden. Während der Durchsuchung konnten zudem mehrere Cannabispflanzen und Konsumutensilien aufgefunden und sichergestellt werden. Dem 69jährigen Geschädigten konnte seine Geldbörse im Nachgang wieder ausgehändigt werden, gegen den 33jährigen Mann wurde -neben dem bereits gegen ihn geführten Verfahren- ein Ermittlungsverfahren wg. Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

