Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall durch auf der Fahrbahn liegenden Holzscheit

Daaden (ots)

Eine 23jährige PKW-Führerin befuhr am 23.08.2023 um 15:40 Uhr die L280 aus Daaden kommend in Richtung Emmerzhausen. Zu diesem Zeitpunkt kam ihr ein dunkler PKW, ggf. Audi, entgegen und überfuhr einen auf seiner Fahrspur liegenden, zuvor vermutlich durch ein anderes Fahrzeug verlorenen Holzscheit. Benannter Holzscheit wurde hierdurch hochgeschleudert und schlug in der Windschutzscheibe des PKW der 23jährigen ein, wodurch diese zerbarst. Der den Holzscheit aufwirbelnde PKW-Führer entfernte sich sodann unerlaubt von der Unfallstelle. Wer kann Angaben zum Unfall, Unfallverursacher oder aber auch dem Fahrzeug machen, welches den Holzscheit ursprünglich verloren hat? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0.

