POL-PDNR: Sachbeschädigung an Waldpavillon

Neuwied (ots) - Am 23.08.2023 gegen 16:49 Uhr ereignete sich an der Lichtzeichenanlage auf der Bundesstraße 42 in Fahrtrichtung Feldkirchen / Einmündung Irlich in Neuwied ein Verkehrsunfall mit einem grauen Mercedes und einem silbernen Ford. Bei dem Unfall wurden Personen verletzt. Die Polizeiinspektion Neuwied sucht Zeugen die Angaben zum Unfallhergang machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer ...

