Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit 5 leichtverletzten Personen

Urbach (ots)

Am Mittwochabend kam es in der Gemarkung Urbach auf der Landesstraße 266 zu einem Verkehrsunfall zwischen 2 Fahrzeugen, bei denen die 5 Insassen jeweils leichte Verletzungen davontrugen. Ca. 500 Meter vor dem Urbacher Kreisel musste die Geschädigte mit ihrem PKW verkehrsbedingt abbremsen. Der Unfallverursacher bemerkte dies zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden PKW auf. Hierbei erlitten der Unfallverursacher und die 4 Insassinnen des vorausfahrenden PKW leichte Verletzungen. Der Sachschaden an den beiden beteiligten PKW wird auf ca. 18.000 EUR geschätzt.

