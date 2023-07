Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Tonnen Buntmetall gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots)

In Kölleda stahlen Unbekannte mehrere Tonnen Buntmetall. Von Montag auf Dienstag verschafften sich die Täter mit Gewalt Zutritt zu einem Firmengelände in der Straße Im Funkwerk. Anschließend stahlen sie circa zwei Tonnen Edelstahlblech sowie zwei bis drei Tonnen Alu-Konstruktionsprofile im Gesamtwert von etwa 20.000 Euro. Der entstandene Sachschaden wurde auf 600 Euro geschätzt. Aufgrund des Gewichts der Beute müssen die Täter ein größeres Fahrzeug genutzt haben. Zeugen, die in der Tatzeit in Kölleda unbekannte oder verdächtige Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0178637 bei der Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 03634/336-0) zu melden. (DS)

