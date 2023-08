Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall zwischen zehnjährigem Kind und alkoholisiertem E-Bike-Fahrer- beide leicht verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0769

Am Montagabend (14. August) um 17:05 Uhr kam es in der Altenderner Straße in Dortmund zu einem Verkehrsunfall zwischen einem zehnjährigen Fußgänger und einem alkoholisierten 54-jährigen E-Bike-Fahrer. Beide wurden leicht verletzt.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein 54-jähriger Mann aus Lünen mit seinem E-Bike den Radweg in der Altenderner Straße in Richtung Westen. Mehrere Kinder befanden sich auf dem Radweg und beabsichtigten die Straße zu überqueren. Nachdem einige Kinder den E-Bike-Fahrer wahrgenommen hatten, traten sie zurück auf den Gehweg. Ein zehnjähriger Junge aus Dortmund konnte nicht mehr rechtzeitig zurücktreten, sodass es daraufhin zu einem Verkehrsunfall zwischen dem Kind und dem E-Bike-Fahrer kam.

Während der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem Lünener. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest bestätigte dies. Die Polizisten brachten ihn zu einer Polizeiwache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

Das Kind und der Mann wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Eltern des Jungen erschienen vor Ort und nahmen ihn in Obhut.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell