Polizei Dortmund

POL-DO: Mehr als 150 Platzverweise in der Innenstadt und in der Nordstadt ausgesprochen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0762

Mehr als 320 Personen überprüft, über 150 Platzverweise erteilt, 25 Strafverfahren eingeleitet und 4 Haftbefehle vollstreckt - das ist das Ergebnis der 4 Kontroll- und Präsenzeinsätzen der Polizei von Montag (7.8.) bis Samstag (12.8.) in der Nordstadt und in der Innenstadt. Mit diesem Konzept und verstärkten Kräften sorgt die Polizei seit Anfang Juli 2023 für mehr Sicherheit. Eine Übersicht:

Bei den Kontrollen an mehreren Orten wie dem Platz von Amiens, dem Park am Dietrich-Keuning-Haus, im Brückstraßenviertel, auf der Mallinckrodtstraße, im Blücherpark, im Schleswiger Viertel und auf der Bornstraße überprüfte die Polizei immer wieder größere Gruppen und dabei auch mehrfach als Straftäter bekannte Personen. Betäubungsmittel wurden sichergestellt.

Bei Fahrzeugkontrollen fiel in der Nordstadt ein Mann auf, welcher nach Diebstählen schon mehrfach Kontakt zur Polizei hatte. Die Polizei nahm ihm 2135 Euro ab. Nach ersten Erkenntnissen erwirtschaftete der Tatverdächtige das Geld durch Straftaten. Das Auto war nicht versichert. Bei einer Kontrolle am Nordmarkt fiel ein Mann auf, gegen den drei Haftbefehle vorlagen.

Wiederholt war die Polizei am Donnerstag (10.8.2023) auch an einem Kiosk in der Lauenburger Straße in der Nordstadt im Einsatz, wo sich eine größere Personengruppe aufhielt. Bei vorherigen Einsätzen wurde hier Rauschgift entdeckt. Auch hier sprach die Polizei Platzverweise aus, um Straftaten zu verhindern.

Am Donnerstag erhielt die Polizei kurz nach 19 Uhr einen Hinweis auf einen Betrüger, der mit einer nicht ihm gehörenden Kreditkarte in ein Hotel in der Innenstadt einchecken wollte. Die Polizei "besuchte" den Hotelgast in seinem Zimmer und entdeckten zahlreiche Smartphones, ein Laptop, ein Messer, Pfefferspray und 400 Euro Bargeld. Zur Herkunft der Gegenstände wollte der Mann keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen den Mann. Er wurde im Polizeigewahrsam erkennungsdienstlich behandelt.

In der Nacht zu Sonntag überprüfte die Polizei an einem Kiosk auf der Leopoldstraße mehrere Personen, darunter zwei Intensivtäter. Die Einsatzkräfte stellten ein Messer, Rauschgift und 240 Euro Bargeld sicher. Auch dieser Einsatz endete mit Platzverweisen.

Die Dortmunder Polizei setzt diese Einsätze in der Innenstadt und in der Nordstadt fort.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell