Polizei Dortmund

POL-DO: Zeuge informiert Polizei über Einbruch und hilft bei der Festnahme

Dortmund (ots)

Ein Anwohner der Gneisenaustraße in Dortmund hörte in der Nacht zu Dienstag (15.8.2023) gegen 1:55 Uhr in seiner Wohnung verdächtige Geräusche, die von der gegenüberliegenden Straßenseite kommen mussten - beim Blick aus dem Fenster beobachtete er einen Geschäftseinbruch. Sofort verständigte der 41-Jährige den Polizei-Notruf 110.

Unbekannte öffneten die Eingangstür eines Second-Hand-Geschäfts für Kinderbekleidung und flüchteten Richtung Feldherrnstraße. Ein Streifenteam der Polizei fahndete in dem Wohnquartier und konnte zunächst eine tatverdächtige Frau stellen. Ein Mann flüchtete mit einem Fahrrad vor der Polizei zurück Richtung Tatort Gneisenaustraße - wo der Zeuge stand.

Der Anwohner stoppte den Radfahrer, sodass die Polizei ihn kurz darauf festnehmen konnte. Da sich die beiden Tatverdächtigen nicht ausweisen konnten, nahm die Polizei sie mit in eine Polizeiwache, wo die Identität zweifelsfrei festgestellt wurde: Der mutmaßliche Einbrecher ist 34 Jahre alt und der Polizei wegen ähnlicher Taten bereits bekannt. Gegen die Frau (37) lagen drei Haftbefehle vor.

Von der Wache ging es ins Polizeigewahrsam. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen das mutmaßliche Einbruchs-Duo (Tatvorwurf: schwerer Diebstahl).

Dem vorbildlich handelnden 41-jährigen Zeugen dankt die Polizei: Er zögerte nicht, den Notruf zu wählen und machte präzise Angaben zur Tat und zur Fluchtrichtung und stoppte den Tatverdächtigen - mehr Zeuge geht in diesem Fall nicht.

