POL-PDNR: Verkehrsunfall

Betzdorf (ots) - Nachdem ein 69jähriger Mann seine Geldbörse am Abend des 18.08.2023 in einem Drogeriemarkt in Betzdorf an der Kasse vergessen hatte und diese durch einen weiteren, zunächst unbekannten Kunden unberechtigt an sich genommen und unterschlagen wurde, konnte die Tat schnell geklärt werden. Der ...

mehr